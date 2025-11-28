人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年11月29日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）物事をまじめに考え過ぎると失敗しそう。もっと気楽でOK。11位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）深刻に考え過ぎると収拾がつかなくなりそう。楽観的に過ごして。10位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）リサイクル店