news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「豊洲で魚のあら盗み、居酒屋で…『カマ焼きにして出した』」についてお伝えします。◇◇◇豊洲市場近くで飲食店を経営する、中国籍の呉華維容疑者（66）。市場でマグロの頭や骨など、魚のあらを盗んだなどの疑いで逮捕されました。盗んだとみられるあらは、重さおよそ30キロで210円相当。呉華維容疑者（66）「つみれにして自分で食べたり、カマ焼きにしてお客さんに出した」