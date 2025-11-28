「清瀬結核サミット」の参加者らと懇談される紀子さま＝28日午後、東京都清瀬市（代表撮影）秋篠宮妃紀子さまは28日、東京都清瀬市のホールを訪れ、総裁を務める結核予防会や市が主催した「清瀬結核サミット」に出席された。結核予防会の尾身茂理事長の特別講演や、日本で感染症予防を学ぶタイの医師らの報告があり、紀子さまはメモを取りながら熱心に耳を傾けた。清瀬市は1931年に結核専門病院が開設され、療養施設が集中して