県警は、自転車で飲酒運転をしたとして検挙した男性に対し、県内で初めて車の運転免許を停止する行政処分を出しました。免許停止処分となったのは、県内に住む50代の男性です。県警によると、2025年9月30日の夜、県内の市道でふらつきながら自転車を運転していた男性を警察官が発見。呼気から基準値を超えるアルコールを検出したため酒気帯び運転で赤切符を交付していました。県警は男性が自動車でも飲酒運転をする可能性が