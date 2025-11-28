サッカーJ3鹿児島ユナイテッドFCの最新情報をお届けするフライデーユナイテッドです。プレーオフでのJ2昇格を目指すユナイテッドは29日、アウェーでツエーゲン金沢とのリーグ最終戦に臨みます。前節のホーム最終戦でFC琉球とは引き分け。J2自動昇格はなくなりましたが、プレーオフによる昇格の望みは残されています。前節、大阪と宮崎が勝ったためユナイテッドは現在5位。プ