グラビアアイドルの山田あい（22）が、28日までにインスタグラムを更新。グラビアのオフショット動画を公開した。山田は、発売中の「ヤングジャンプ」のグラビアを飾っており「『ヤングジャンプ』に3度目の登場です沖縄でわちゃわちゃ楽しみながらとって頂きました今回もあいしか着れないような衣装で目に留まりやすく、可愛らしさもあります今回は特別付録『小冊子』が着いてきます是非アンケートもよろしくお願いします