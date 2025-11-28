多くの人々が参加した七夕おどり千人パレード＝２０２５年７月４日、平塚市の湘南スターモール平塚市最大のイベント「湘南ひらつか七夕まつり」について、市は来年の第７４回（７月３〜５日）は１、２日目の終了時刻が今年よりも３０分遅い午後８時半になると発表した。夜間に七夕飾りをより長く楽しめるようになる。実行委員会が決定した。七夕まつりは、電飾を施し夜間に映える七夕飾りが見もの。市商業観光課によると、終了