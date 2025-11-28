『Octane』UKスタッフによる愛車レポート。今回はピーター・ベイカーが、2005年マセラティ4200GTで1600キロを走り抜けた、夏のバカンスの思い出をレポートする。【画像】グランドツアラーと呼ぶにふさわしい！マセラティ4200GTでフランスを巡る（写真3点）夏も終わりに近づいた頃、ようやく実現したとても短いドライブホリデー。2005年マセラティ・カンビオコルサに乗り込み、7日間をかけてフランスのロワール渓谷地方を巡った（こ