斬新「大開口グリル」×便利なスライドドア搭載！トヨタの英国法人は2025年11月19日、同国最大の建設業向け展示会「ロンドン・ビルド・エキスポ（London Build Expo）」にて小型商用車（LCV）の実車を展示しました。なかでも注目されるのは、欧州でトヨタが展開するミドルサイズのEVバン「プロエース エレクトリック」です。どのようなモデルなのでしょうか。欧州のハイエース的モデル「プロエース」！【画像】超カッコいい！