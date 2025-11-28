お笑いコンビ「アインシュタイン」の河井ゆずるが２８日にインスタグラムを更新し、４５歳の誕生日を迎えたことを報告した。２８日に誕生日を迎えた河井は「４５歳になりました。沢山メッセージもありがとうございます」と報告。「先程頂いたお仕事のオファーは『オンとオフの時の美容ルーティンの違いを話すトークイベントへの出演依頼』でした。私はいったいどこへ向かって走ってるのでしょうか。毎日の当たり前を大切に、そ