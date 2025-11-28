テレビアニメ『幼女戦記』の第2期が2026年に放送されることが決定した。テレビアニメ新作は2017年の第1期放送から9年ぶりとなる。【動画】9年ぶり！ターニャの悪い顔『幼女戦記』第2期の最新映像あわせて新ティザービジュアルとＰＶが公開。第2期新監督に決定した山本貴之は「幼女戦記という作品に携わることができて大変光栄です。素晴らしいスタッフの皆様と鋭意制作侵攻中ですので、今しばらくお待ちください！」とコメン