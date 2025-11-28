コメの平均価格が5キロ4312円に値上がりし、過去2番目の高さとなりました。農林水産省によりますと、今月23日までの1週間に全国のスーパーおよそ1000店舗で販売されたコメ5キロあたりの平均価格は、前の週より52円上がって4312円でした。値上がりは2週間ぶりで、12週連続の4000円台です。今年穫れた新米の価格が高止まりしていることから、過去2番目の高値となりました。こうしたなか農水省は、先月末までの新米の「1等米」の割合