東京・霞が関の官庁街（上）と国会周辺＝2025年7月政府は28日、経済対策の裏付けとなる2025年度補正予算案を閣議決定した。一般会計の歳出（支出）は18兆3034億円となり、新型コロナウイルス禍後で最大となる。高市早苗首相が掲げる「責任ある積極財政」の方針の下、物価高対応を中心に歳出が膨らんだ。税収増では費用を賄えず、歳入（収入）の6割超に当たる11兆6960億円を借金である国債の追加発行で補う。12月上旬に補正予算