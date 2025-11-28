沖縄県のアメリカ軍・普天間飛行場の名護市辺野古への移設計画で、きょう（28日）初めて、大浦湾側への埋め立て用の土砂の投入が開始されましたが、木原官房長官は、“1日も早い普天間飛行場の全面返還のため全力で取り組む”と強調しました。沖縄・宜野湾市のアメリカ軍・普天間飛行場は市街地に位置し、住宅や学校に囲まれていることから、「世界一危険な飛行場」と呼ばれています。政府は名護市辺野古への移設が「唯一の解決策