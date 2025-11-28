【バンコク＝佐藤友紀】タイ政府当局は２８日、タイ南部で大雨による洪水の被害が拡大し、１４５人が死亡したと発表した。約１万４０００人が避難生活を送っているという。在タイ日本大使館によると日本人の被害は報告されていない。タイ当局によると今月１９日からソンクラー県など南部で激しい降雨が続き、同県ハートヤイでは２１日の２４時間降水量が３３５ミリを観測した。３００年ぶりの記録的な大雨だという。タイ政府は