中区の商業施設で女性のスカート内にカメラを差し入れ撮影しようとした罪に問われている元教師の男が、初公判で起訴内容を認めました。 元広島市立の小学校教師の被告（２７）は９月、中区の商業施設で１０代女性のスカート内にスマートフォンを差し入れ、下半身を撮影しようとした罪に問われています。 初公判で検察は、穴が開いた左足の靴にカメラを仕込み、２回にわたって１０代女性のスカート内を盗