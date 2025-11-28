義母の遺言に隠された究極の愛とは？主人公・咲良は、身寄りもなく、仕事を辞めて生活費も入れない夫とは離婚したいと思っていました。夫は両親を亡くした咲良に対し「お前には帰る場所がない」と常に支配的な態度をとるのです。ですが、優しい義母を慕っていた咲良はその関係性が壊れるのが嫌で踏み切れずにいます。物語は、義母の「遺言」をきっかけに大きく動き出します。一見、遺産相続の騒動のように見えるその内容。しかし、