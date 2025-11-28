トキと交流を深める小谷の思いは…NHK連続テレビ小説「ばけばけ」は12月1日から第10週「トオリ、スガリ。」が放送される。松江に冬がやってきた。松野トキ(郄石あかり)は、はじめての松江の寒さに震えるレフカダ・ヘブン(トミー・バストウ)を温めながら見守る。そんな中、松江中学の生徒・小谷春夫(下川恭平)がヘブンの忘れ物を届けに現れる。寒さのあまりお風呂にいってしまったヘブンを待つ間に、交流を深めるトキと