揃いのTシャツで肩を組み…元プロレスラーでタレントの郄田延彦(63)が妻との2ショットを公開し話題を集めている。「お疲れ様でした。本日の親子イベント終了完結」とインスタグラムにつづり、打ち上げの様子を写真とともに報告。妻でタレントの向井亜紀(61)とお揃いのロサンゼルス・ドジャースのTシャツを着用し、ジョッキを手に満面の笑みで寄り添っている。とろけた笑顔の2ショットに「何年経っても美男美女」「理想