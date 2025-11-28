トヨタ自動車の10月の世界販売台数は92万2000台あまりと、10月としては過去最高になりました。 【写真を見る】トヨタ世界販売台数92.2万台 10月として過去最高に…｢“トランプ関税”の影響ほとんどみられず｣ アメリカ向け輸出は3割増 トヨタ自動車によりますと、10月の世界販売台数は前の年の同じ月から2.1%増え、92万2087台でした。北米などでハイブリッド車を中心に販売の好調が続いていて、10月として過去最高を更新しました