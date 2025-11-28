１６年にわたる湯崎知事の任期が２８日で終わります。湯崎知事からバトンを受け取る横田美香さんに引き継ぎ書が手渡されました。 湯崎英彦知事「これからまた広島県政の発展のためにしっかりと取り組んでいただきたいと思います。よろしくお願いいたします」 横田美香さん「ありがとうございます。きょうこのようにしっかり引き継いで頑張ってまいりますのでどうぞよろしくお願いいたします」 初登庁の日と同じネクタイを締めた