「わたし、何か悪いことをしたのかな?」理由がわからないのに嫌われてしまう--。そんな悩みを抱えていませんか。実はその原因、あなたの“性格そのもの”ではなく、無意識の心理や態度に隠れていることがあります。本記事では、何もしていないのに嫌われる人の8つの特徴や心理状態、典型的な行動パターンをわかりやすく解説。さらに、相手から嫌われにくくなるための具体的な対処法も紹介します。「心当たりがある」という人も、「