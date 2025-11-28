¸å¤í¤«¤éÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ß»ØÎØÈäÏª¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È3·î¤Ë²ò»¶¤·¤¿¡ÖKAT-TUN¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¿Íµ¤½÷Í¥¤Î?»ØÎØ¥­¥é¥ê?¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥É¥é¥Þ¤Ç¤Þ¡¼¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢ÀÐ°æ°ÉÆà¤È¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¾åÅÄÎµÌé¡£2¿Í¤Î¼ê¤ÎÌô»Ø¤Ë¤Ï»ØÎØ¤¬Ãå¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¾åÅÄ¤¬ÀÐ°æ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÇ¯1·î7Æü³«»Ï¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÀ»¥é¥Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¥º¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¤Ë2¿Í¤ÏÉ×ÉØÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¡£¹¬¤»´¶°î¤ì¤ë1Ëç¤Ë¡Ö¤¿