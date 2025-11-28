大分県大分市で起きた大規模火災は発生から11日目を迎え、市は28日半島部分について鎮火したと発表しました。 離島については引き続き消火活動が行われています。 足立市長 この火事は11月18日に大分市佐賀関で発生し182棟が燃え、1人が亡くなりました。 ◆大分市 足立市長「半島部分については13時30分で鎮火という宣言をしたい」 大分市佐賀関の火災現場 火災から11日目の28日大分市は住宅