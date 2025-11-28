サケのまち・村上市で冬の風物詩『塩引き鮭』を軒下に吊るす作業が行われました。一方で、サケの漁獲量が例年の10分の1と不漁が続いています。 家の軒下につるされていったのは『塩引き鮭』。村上市では『越後村上鮭塩引き街道』が12月から始まるのを前に、小・中学生などが作った塩引き鮭55本を吊り下げました。 10年ほど前は150本ほど吊るしていましたが、サケの不漁により年々その数は減少しているといいます。 ■中学