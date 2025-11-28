愛知県豊橋市の家電量販店に、82歳の女性が運転する車が突っ込みました。けが人はいませんでした。 【写真を見る】車が家電量販店に突っ込む 運転していたのは82歳女性 バックで駐車しようとした所ギアを入れ間違える 愛知･豊橋市 警察によりますときょう午前11時すぎ、豊橋市中岩田の「マツヤデンキ岩田店」に軽乗用車が前から突っ込みました。 店の出入り口のガラス3枚が割れ、店内に陳列されていた商品のファンヒータ&