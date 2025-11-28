北海道旭川市で高齢女性が軽乗用車にはねられ、意識不明の重体です。事故があったのは旭川市５条通１７丁目の交差点付近です。１１月２８日午後５時前、目撃者から「車と歩行者の事故があった」という趣旨の通報がありました。 警察と消防によりますと、歩行者の９０代女性が軽乗用車にはねられ、意識がない状態で病院に搬送されたということです。現場は信号機のない交差点付近で、警察が事故の原因を詳しく調べています。