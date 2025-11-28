大分県大分市の自動車販売会社が県にサクラの苗木などを贈りました。 この取り組みは大分トヨペットが毎年行っているもので、28日は與縄裕二社長と緑の大使に任命された県出身のタレント佐藤あかりさんなどが県庁を訪れました。 そしてサクラの一種・ジンダイアケボノの苗木15本の目録などを県に手渡しました。 ◆大分トヨペット 與縄裕二社長「大きく育って（その周りが）憩い場、安らぎの場になって欲しい」 贈られたサクラ