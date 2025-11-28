建て替えが進められてきた広島競輪場で、レースが行われるバンクの完成式典が行われました。 レースを行うバンクは青色にカラーリングされ、１周４００ｍあります。式典には広島市の松井市長らが出席し、早速行われた模擬レースを観戦しました。 広島競輪場は施設の老朽化などで広島市などが２０２３年度から再整備を進めていました。バンクの北側には選手用の宿舎も兼ねたホテルも完成。東側にはア