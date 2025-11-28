4人組ガールズグループ・cosmosyが、きょう28日にデジタルシングル「Physics〜物理的な〜」をグローバルリリースした。【動画】恋の物理学！cosmosy「Physics〜物理的な〜」ミュージックビデオ同作は、2nd EP『of the world』へとつながる先行シングル。重力や自然現象、物理法則といった“物理”に恋心を重ねたテーマが印象的な一曲で、cosmosy独自の感情解釈をエモーショナルに表現している。未知の世界で互いに引かれ合い、