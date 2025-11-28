女優柴咲コウが28日、東京・TOHOシネマズ日比谷で、主演映画「兄を持ち運べるサイズに」（中野量太監督）の初日舞台あいさつに出席した。柴咲は、作品への反響について「友達少ないのでそんなに」と言いつつ「数少ない友達に勧めたい。自分の作品を『見て』という方ではないんですけど、密に付き合っている深い友情でつながっている人たちに、1回は見てほしいと思える作品」と自信を見せた。タイトルにちなんで、大切に持ち歩いて