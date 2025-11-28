発生から11日目を迎え、ようやく住宅街などが鎮火した大分県大分市の大規模火災。現地の今の様子を中継でお伝えします。 ◆TOS渡辺一平記者私は今、佐賀関漁港に来ています。 辺りは暗くなっていますが、私の左側に見えるのがきょう鎮火が発表された住宅街などがある半島部分です。 火災発生からしばらくはこちらから見ると、火が見えなくなっても、煙が上がっているのが確認できましたが、現在は、それもなくなりました。11日