上田市では、万が一クマに遭遇してしまった時の対処法などを、小学生たちが学びました。上田市の塩尻小学校で行われた勉強会。学校の周辺でも、今年は、クマをはじめとする野生動物の目撃情報が多いことから、全校児童を対象に行われました。講師を務めたのはクマの保護や管理を行うピッキオ軽井沢のメンバー、関良太さん。子供たちは、クマが時速40キロ以上で走る動画などを見て、その生態を学びました。ピッキオ軽井沢 関