元「モーニング娘。」でタレントの辻希美と俳優・杉浦太陽の長女でモデルとしても活動する希空（のあ）が自身の誕生日会でのオフショットを公開した。２８日までにインスタグラムに「改めてみんなありがとう大好き！！！」とつづると、自身の１８歳の誕生日を祝う大きなバースデーケーキを前に辻、杉浦と並んだスリーショットにくわえ、今年８月に誕生した次女・夢空（ゆめあ）さんとの写真などを披露した。この投稿には多数