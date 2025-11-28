広島からドラフト１位で指名された仙台大・平川蓮外野手（２１）が２８日、北海道札幌市内で入団交渉に臨み、契約金１億円プラス出来高払い５０００万円、年俸１６００万円で仮契約を結んだ。札幌国際情報高校を卒業するまで１８年間を過ごした地元で仮契約を実施した。夏の甲子園全国最多４１度出場の北海高校で指揮を執り、１６年夏に全国準優勝を果たしている父・敦氏と母・陽子さんに見守られながら会見に臨み、「もっと練