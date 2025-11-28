乳酸菌飲料の定番として親しまれてきた「ピルクル」が、ここ数年で静かに進化している。これまでの「ピルクル」は「腸内環境を整えるお手軽な乳酸菌飲料」という印象が強かったが、いまや用途や生活シーンに合わせて選べるシリーズへと広がりを見せつつある。その理由を確かめるべく、今回は新製品『ピルクル エイジングライフ』、定番の『ピルクル400』、栄養も摂れる『ピルクル400 Ca＆V』の3種を飲み比べてみた。ピルクル3種類