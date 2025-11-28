ドル指数は小幅続伸、米感謝祭に続くブラックフライデーのなかで＝ロンドン為替 ドル指数は昨日に続き上昇している。昨日の米感謝祭、本日のブラックフライデーと休暇ムードが広がるなかで、週前半のドル安の動きにやや調整が入る格好となっている。東京午前の９９．５３８を安値にロンドン序盤には９９．７５７まで高値を伸ばしている。ただ、週初の１００台前半のドル高水準に戻す勢いには乏しい。１０＋