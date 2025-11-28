29日に開幕するボートレース多摩川の5日間開催「BOATboyCUP」は、28日に前検日作業が行われた。女子レーサーの原加央理（38＝埼玉）が、近況で伸びを中心に抜群のパワーを見せつけている52号機をゲットした。シリーズを通して注目が集まりそうだが、前検日の特訓を終えての第一声は「同じ班の鶴本（崇文）さんにいいと言われた」。明るいコメントが続くかと思いきや「自分の体感としては直線は普通かな」と苦笑いしていた。