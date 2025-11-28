東京都は、物価高対策の一環として、「東京アプリ」の登録者に1万1000円相当のポイント付与などを盛り込んだ追加の補正予算案を発表しました。東京都小池百合子 知事「実質賃金ずっとマイナスの状況が続いております。そういう中で東京アプリを活用して、都民の生活応援を強化する」東京都の小池知事はきょう、物価高対策をまとめた追加の補正予算案を発表しました。都の公式アプリ「東京アプリ」に登録し、マイナンバーカ