東京都はきょう（28日）、都内でも目撃がつづくツキノワグマの対策として、人の生活エリア内の目撃情報の多い場所で、猟友会のハンターによる見回りを始めると発表しました。都内では、きのう（27日）時点で、今年に入ってから166件のクマの目撃があり、人の生活圏での目撃も増えています。こうしたことから都は、きょうからクマが冬眠に入る12月末まで、銃を持った東京都猟友会のハンターによる見回りを行うことを発表しました。