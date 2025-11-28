28日正午ごろ、大分県国東市の県道で酒気を帯びた状態で車を運転した疑いで県立学校の非常勤講師が現行犯逮捕されました。 県教委会見 ◆県教委の会見「申し訳ありませんでした」 酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されたのは国東市安岐町に住む県立学校の非常勤講師後藤祐子容疑者68歳です。 警察によりますと、28日正午ごろ国東市安岐町中園の県道で蛇行しながら走る車をパトカーが発見し、呼気検査をし