11月28日、B1西地区の三遠ネオフェニックスは、清水太志郎トップアシスタントコーチが当面の間療養に入ることを発表した。 三遠のクラブ公式サイトの発表によると、清水TACは悪性神経膠腫（グリオーマ）のため、当面間療養に入り、療養後は体調を見極めながらチームへの復帰を目指す予定だという。体調次第ではチームに帯同する可能性もあるが、ファンとの接触は控えると付け加えた。 清水TAC