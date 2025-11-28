2025年8月、新潟市中央区の住宅で倒れている親子3人が見つかり死亡した事件で、警察は殺人事件と断定し30代の父親を容疑者死亡のまま書類送検しました。 2025年8月、新潟市中央区にある住宅2階のリビングで30代の父親と2歳の娘、1歳の息子が倒れているのが見つかり死亡しました。3人には外傷がありましたが、現場には第三者が侵入した痕跡はありませんでした。 警察は殺人事件と断定し、父親が子ども2人を刃物で殺害した後に