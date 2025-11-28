テレビ朝日アナウンサーの山本雪乃（33）が28日、自身のインスタグラムを更新。義姉が元TBSの加藤シルビア（39）であることを明かした。【写真】「似てる？」山本雪乃アナの兄・山本浩平氏加藤シルビアと夫婦でイベント初共演山本は投稿で「こちら、私の義姉、シルビアさんです！」と紹介し、兄と加藤が結婚して9年が経つことに触れた。「シルビアさんのおかげで、かわいくて楽しい4人の甥姪のおばになれました」とつづり、