テレ東では、2025 年 11 月 1 日より毎週土曜深夜に刺激的でクセになる！中毒性抜群の新バラエティ枠「くるバラ」をスタート！第1弾は“乙女のお金事情”を覗き見する、深夜のガールズトークバラエティ「深夜の金欲 乙女の会」を放送。第2弾は、結婚したい女性たちが、結婚観や婚活についてホンネを語り尽くすトークバラエティ「婚活ヌマ子の憂鬱」。 そして第３弾となる今回は浮気された女性―通