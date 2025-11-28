声楽家・カウンターテナー歌手の藤木大地さんが、このたび、ラジオ番組に出演。さまざまなトークを繰り広げました。声楽家・カウンターテナー歌手の藤木大地さん藤木さんは、東京藝術大学音楽学部声楽科を卒業したのち、新国立劇場オペラ研修所・ウィーン国立音楽大学大学院を修了。数々の舞台に立ち、2017年にはオペラの殿堂・ウィーン国立歌劇場で歌うなど、世界的に活躍しています。「カウンターテナー」とは、男性がファル