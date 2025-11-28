ヴァンフォーレ甲府は11月28日、柏好文が2025シーズンをもって現役を引退することを発表した。山梨県出身の38歳。韮崎高から国士舘大に進学し、卒業後の2010年に甲府でプロキャリアをスタート。2014年にサンフレッチェ広島に移籍し、11シーズンにわたり活躍。今季に古巣へ復帰していた。「この度、契約満了により、今シーズンをもってプロサッカー選手を引退することになりました」甲府の公式サイトを通じて、柏は引退を報告