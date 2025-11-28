中国国家鉄路集団の発表によると、ポーランド・マラシェビッチ行きのX8086中欧班列（中国と欧州を結ぶ国際定期貨物列車）が11月28日午後0時13分、中国南西部の成都国際鉄道港を発車したことに伴い、中欧班列の運行本数は累計12万本を突破し、輸送貨物総額は4900億ドルを超えたとのことです。中国国内には中欧班列の運行路線が94本あり、阿拉山口、コルガス（霍爾果斯）、 エレンホト（二連浩特）、満洲里、綏芬河、同江の6通関地を