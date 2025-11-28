熊本市電（路面電車）での全国交通系ICカードを使った決済が、一時、廃止される方針が示されていましたが、2026年度以降も使えることになりました。 【表を見る】熊本市電と路線バス 対応の違い 熊本市 大西一史市長「全国交通系ICカードが利用可能な機器に、更新することといたしました」 今日（28日）開会した熊本市議会で、大西市長は、熊本市電で全国交通系ICカードを継続して使えるようにすることを明ら