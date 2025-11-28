Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、11月28日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目は現在、個人2連勝中のBEAST X・中田花奈（連盟）。今回トップが取れれば、個人ランキングで3位以内に入る可能性もある。【映像】絶好調、中田花奈が出場！3連勝なるか？中田は1年目が36人中35位、2年目が36人中最下位。まだまだプロ雀士としてのキャリアも少ないが、とにかく実力者を痛いほど感じさせられた2年間だった。ただ今年